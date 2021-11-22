Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН

Политика 22 ноября 2021 15:23 (UTC+04:00)
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства FAO - Азербайджан".

Соглашение было подписано 14 июля 2021 года в городе Баку.

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