Завершился визит Президента Европейской комиссии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 18 июля завершился визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Евросоюза, в честь Президента Европейской комиссии был выстроен почетный караул.

Урсулу фон дер Ляйен сопровождали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, глава представительства Европейского союза Петер Михалко, посол нашей страны в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)