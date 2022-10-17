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Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)

Политика Материалы 17 октября 2022 13:43 (UTC +04:00)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ГЯНДЖА /Trend/ - Сегодня руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, посетили в Гяндже мемориальный комплекс в память о гражданах, погибших в результате ракетных атак ВС Армении на город во время 44-дневной войны.

Как сообщает в понедельник Trend, дипломаты возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память погибших.

Отметим, что сегодня исполняется два года со времени пятой ракетной атаки ВС Армении на Гянджу, второй по величине город Азербайджана, в результате которой погибли 15 человек, 79 получили ранения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
Иностранные дипломаты почтили память погибших при ракетных обстрелах Арменией Гянджи (ФОТО)
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