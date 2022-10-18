Армении придется смириться с новыми реалиями на Южном Кавказе - Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Армении придется смириться с новыми реалиями на Южном Кавказе.

Об этом сказал во вторник Trend директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Самый главный вариант, на который руководство Армении рассчитывало и рассчитывает - заключается в том, что кто-то другой должен воевать за армянские интересы в Карабахе. Они, конечно, рассчитывали, что воевать за Армению будет Россия, поскольку Армения - член ОДКБ и член ЕврАзЭС. Собственно, Армения для этого и вступала в эти организации, чтобы Россия была за нее в карабахском конфликте. Но Россия отказалась воевать за Армению, и занимает четкую нейтральную позицию. Сейчас российская позиция вызывает такую ненависть у руководства Армении, что оно постоянно обвиняет Россию в проазербайджанской позиции. Союзники Армении, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, тоже обвиняют Россию в проазербайджанской позиции. На самом деле позиция России - нейтральная и справедливая», - сказал он.

По мнению Маркова, второй вариант, который попыталась найти Армения – это то, что Франция пошлет сначала своих наблюдателей, а потом своих военных в Карабах.

«С одной стороны, Франция максимально поддерживает Армению, а с другой стороны, думаю, руководство и общество Армении догадываются, что французы своих солдат воевать за армянские интересы против армии Азербайджана в Карабах не пошлют. То есть французы постараются в дипломатических переговорах вставать на сторону Армении. Помогать политически и дипломатически, но в военном отношении французы не пойдут воевать за Армению. Это понимание нависает тяжкой тенью над Арменией», - добавил эксперт.

Российский политолог отмечает, что еще один вариант, который пытается использовать Армения, заключается в том, чтобы добиться высокой автономии для армянской общины Карабаха, такой, чтобы эта автономия была почти независимостью.

«Но это невозможно, Азербайджан не хочет давать никакой отдельный статус армянской общине Карабаха. Азербайджан настаивает на том, чтобы все нации, народы в стране пользовались одинаковыми правами», - сказал он.

Марков подчеркнул, что в Азербайджане живут и русские, и евреи, и множество представителей других национальностей, и все они пользуются равными правами.

"Но армянское общество ставит себя выше всех остальные народов. Такой ультранационализм довлеет над ними и приводит их в тупик. Армяне приучили себя к тому, что они не могут жить мирно вместе с азербайджанцами, поэтому не могут интегрироваться в азербайджанское общество. Они уверили себя в том, что азербайджанцы – враги армян, и поэтому вместе они жить не могут. Но это огромная ошибка - азербайджанцы вовсе не враги армян. Армяне жили в составе Азербайджана на протяжении многих десятилетий. Армении надо принять - никакой автономии не будет. Нужно обговаривать этапы полной интеграции армянской общины Карабаха в состав Азербайджана на общих условиях, как и другие народы. Армянское общество должно принять, что оно не является народом первого сорта по сравнению с другими народами вообще. И что армянская община Азербайджана не должна иметь особых привилегий по сравнению с национальными общинами других народов в Азербайджане", - заключил он.