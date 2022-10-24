По новому законопроекту о политпартиях от 47 партий поступило до 250 предложений - Фазаил Ибрагимли

БАКУ /Trend/ - По законопроекту "О политических партиях" поступило до 250 предложений от 47 политических партий.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли во время общественных обсуждений законопроекта "О политических партиях".

Он отметил, что эти предложения были сгруппированы и проведен опрос общественного мнения посредством Центра социальных исследований.

"Все результаты опроса будут представлены участникам", - сказал Ибрагимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)