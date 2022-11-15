Состоялось 12-е заседание азербайджано-российской совместной комиссии по демаркации

БАКУ /Trend/ - 14-15 ноября 2022 года в Дербенте состоялось 12-е заседание совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана, на заседании было отмечено успешное выполнение всех мероприятий, запланированных совместной азербайджано-российской комиссией по демаркации на 2022 год, проведено обсуждение работ по международно-правовому оформлению государственной границы между Азербайджаном и Россией, а также рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2023 год.

Встреча прошла в духе взаимопонимания и конструктивного диалога. Место и дата проведения очередного заседания совместной комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)