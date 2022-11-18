БАКУ /Trend/ - Подготовлен видеоролик о деятельности Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Как сообщает в пятницу Trend, в видеоролике отмечается, что Азербайджанское общество Красного Полумесяца, имеющее более чем 100-летнюю историю, является крупнейшей гуманитарной организацией в Азербайджане, роль которой определена законодательством страны.

Общество является полноправным и равноправным членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца - крупнейшей гуманитарной организации в мире. Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца осуществляют гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям, независимо от их национальности, расы, религиозных убеждений, политических взглядов.

Официальная интернет-страница Азербайджанского общества Красного Полумесяца: www.redcrescent.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева)