Названо число азербайджанцев, арестованных в ходе протестов в Иране

БАКУ /Trend/ - В Иране в ходе протестов, начавшихся в сентябре, были арестованы 1 700 молодых людей из Южного Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня в ходе "круглого стола" на тему "Крик озера Урмия" сказала уроженка Тебриза, ныне проживающая во Франции председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли.

Она отметила, что в ходе протестов была застрелена молодая девушка из Южного Азербайджана.

"В целом ежегодно арестовывают около двух-трех тысяч южноазербайджанских активистов. Они запугивают семьи арестованных, чтобы они не сообщали нам – Комитету по защите прав человека – имена этих молодых людей. Мы представлены в ООН и можем сказать свое слово без колебаний", - сказала Тебризли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)