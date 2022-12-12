Требуем встречи с генералом Волковым - участники акции у поста миротворцев в Карабахе

ШУША /Trend/ - Мы хотим, чтобы сюда приехал генерал Волков.

Об этом в понедельник сказала в эксклюзивном интервью Trend член Общественного совета при минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Алиева, участвующая в акции протеста представителей НПО Азербайджана в окрестностях города Шуша у поста временно дислоцирующихся на территории страны российских миротворцев против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга ситуации, связанной с незаконной эксплуатацией месторождений.

"Цель проведения сегодняшней акции связана с требованием прекращения незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений", - сказала она.

Арзу Алиева отметила, что армяне много лет занимаются незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана, и этому должен быть положен конец.

"Мы хотим прибытия сюда командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова", - добавила она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)