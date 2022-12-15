БАКУ /Trend/ - "Община Западного Азербайджана" распространила заявление.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении отмечается, что в последние дни общественные дискуссии вызвал вопрос составления Общиной списков соотечественников, изгнанных из Западного Азербайджана в 1988-1991 годах, и подключения к этому процессу госорганов.

"По данному вопросу обращаются и представители медиа. В связи с этим председатель "Общины Западного Азербайджана", депутат Азиз Алекперли отметил, что в ближайшие дни общественность будет широко проинформирована об этом", - сказали в Общине.

(Перевод: Фидан Мустафаева)