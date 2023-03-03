В городе Ришон-ле-Ционе Израиля почтена память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Память трагических событий, произошедших в азербайджанском городе Ходжалы, была почтена в одном из важных исторических и культурных центров Израиля – в городе Ришон-ле-Ционе. Именно здесь находится самый первый в Израиле Культурный центр, где и проходил заключительный вечер цикла мероприятий, посвящённых 31-й годовщине уничтожения армянами азербайджанского города Ходжалы и его жителей.

Поприветствовав всех присутствующих директор Азербайджанского Культурного центра «АзИз» Егяна Сальман рассказала о трагических событиях в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года в небольшом азербайджанском городе Ходжалы, когда армянскими националистами были зверски убиты 613 ни в чём неповинных азербайджанцев, среди которых были старики, женщины и дети.

Состоялась демонстрация фильма «Геноцид в Ходжалы» из серии «История Азербайджана», в котором коротко, но объёмно подана предыстория трагических событий во всём Карабахе и, в частности, в Ходжалы. Фильм предоставлен Азербайджанским Государственным Комитетом по делам диаспоры.

Память невинных жертв трагедии в Ходжалы была почтена минутой молчания.

Перед собравшимися выступил вице-мэр города Ришон-ле-Цион Михаил Райф, который поприветствовал присутствующего в зале назначенного посла Азербайджанской республики в Государстве Израиль господина Мухтара Мамедова, выразил удовлетворение тем, что такое важное мероприятие проходит в его городе и сказал, о том, как важно хранить память о жертвах преступлений против человечности, чтобы такое больше не повторялось.

Далее слово было предоставлено господину Мухтару Мамедову. Назначенный посол приветствовал всех присутствующих на азербайджанском и русском языках, поблагодарил за приглашение и сказал, что, несмотря на то, что встреча посвящена одному из самых трагических страниц в истории Азербайджана, ему приятно принимать участие в столь важном мероприятии потому что это важно для популяризации всей правды об Азербайджане – его традициях, богатом историческом и культурном наследии, а также о современной геополитической ситуации на Южном Кавказе. Господин Мамедов сказал о том, как важно развивать и сохранять двусторонние взаимовыгодные отношения между двумя дружественными странами – Израилем и Азербайджаном, и он постарается сделать всё возможное, чтобы эти связи укреплялись на благо азербайджанского и еврейского народов.

Далее состоялся концерт выпускницы Азербайджанской Государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, солистки симфонического оркестра Азербайджанской Государственной филармонии, Лауреата международных конкурсов, пианистки Нармин Рзаевой, которая исполнила известные произведения европейских и азербайджанских композиторов: Шопена, Бетховена, Кара Караева, Вагифа Мустафазаде, Севды Ибрагимовой и Фаика Суджаддинова.

Мероприятия в консерватории кибуца «Изреэль» на севере Израиля, в Культурном центре «Писгат Зэев» Иерусалиме и в Центре «Бейт -а-Ам» в Ришон-ле-Ционе, посвящённые 31-ой годовщине трагедии в Ходжалы, были организованы международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» при поддержке Азербайджанского Государственного Комитета по работе с диаспорой и компании “Justice for Khojaly”.