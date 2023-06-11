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МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану в связи с жертвами в результате лесного пожара

Политика Материалы 11 июня 2023 23:28 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану в связи с жертвами в результате лесного пожара

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с жертвами в результате лесного пожара.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о разрушительном лесном пожаре в Абайском регионе братского Казахстана.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Выражаем солидарность с народом и правительством братского Казахстана", - говорится в публикации.

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