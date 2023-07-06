В Баку проходит мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан, президент Ассамблеи Французской Полинезии Энтони Герос, депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Виктор Кастор и другие.

Участники мероприятия обсудят вопросы, связанные с современной колониальной политикой Франции, необходимые шаги для искоренения рабства, которое де-факто существует на африканском континенте и в других регионах мира.

В конце мероприятия будет принято итоговое заявление.