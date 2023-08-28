В Азербайджане будет создан Координационный совет по сферам соцобслуживания

БАКУ /Trend/ - В целях координации деятельности в сфере социального обслуживания будет создан Координационный совет, состоящий из уполномоченных представителей соответствующих государственных органов (учреждений).

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

В соответствии с госпрограммой совместно с министерством труда и социальной защиты населения, министерством науки и образования, министерством здравоохранения, министерством юстиции, министерством цифрового развития и транспорта, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями, местными органами исполнительной власти в целях координации деятельности в сфере социального обслуживания в течение 2024-2025 годов должно быть обеспечено создание Координационного совета с целью координации деятельности в сфере социального обслуживания, повышения системности, оперативности и эффективности в осуществлении деятельности, связанной с организацией социального обслуживания.