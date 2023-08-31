Общество Красного полумесяца Азербайджана продемонстрировало свою приверженность гуманистическим ценностям - политолог

БАКУ /Trend/ - Общество Красного полумесяца Азербайджана продемонстрировало свою приверженность гуманистическим ценностям.

Об этом сказал в четверг Trend политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что отправка Обществом Красного полумесяца Азербайджана гуманитарного груза жителям армянского происхождения в Карабахе является важным шагом.

"Очень хотелось бы, чтобы гуманитарный груз достиг адресатов. Дорога Агдам-Ханкенди должна и в дальнейшем быть использована для удовлетворения необходимых потребностей армян, проживающих в Карабахе. Армения пытается осуществить перевозку гуманитарных грузов по Лачинской дороге. Совершенно недопустимо намерение Армении и Франции вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Это негативно сказывается на межгосударственных отношениях, замедляет процесс реинтеграции. Считаю, что на фоне многочисленных провокационных попыток МККК Общество Красного полумесяца Азербайджана продемонстрировало свою приверженность гуманистическим ценностям", - сказал он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди для доставки груза.