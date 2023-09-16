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Обеспечен очередной свободный проход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин"

Политика Материалы 16 сентября 2023 10:49 (UTC +04:00)
Обеспечен очередной свободный проход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - В сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в очередной раз был обеспечен свободный пропуск лиц армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает в субботу Trend, сегодня через пункт в направлении Ханкенди-Горус проехали 7 автомобилей МККК.

Внутри этих транспортных средств находилось в общей сложности 15 человек, включая членов МККК, водителей, сопровождающих, медицинского работника и пациентов. Сообщается, что число пациентов составило 8 человек. После проверки документов, было обеспечено их свободное передвижение через ППП.

Отметим, что для комфортного проезда лиц армянского происхождения через контрольно-пропускной пункт созданы все условия. Это еще раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

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