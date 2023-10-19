По инициативе Азербайджана, Новая Каледония пытается найти себе поддержку - Представитель Новой Каледонии

БАКУ/Trend/ – По инициативе Азербайджана, Новая Каледония пытается найти себе поддержку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, заявил представитель Новой Каледонии Кайзи Пиер.

"Франция старается не исключать наше имя из списка колонизированных стран. По инициативе Азербайджана мы получили выход на страны Движения неприсоединения и просим их поддержки. По причине того, что мы не участвовали в предыдущем референдуме, мы требуем проведения повторного. Новая Каледония хочет заручиться поддержкой международного сообщества. Мы благодарим Азербайджан за его усилия и просим помощи в доведении этого вопроса до международного сообщества", - добавил К.Пиер.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.