Скоро начнется регистрация кандидатов на внеочередных президентских выборах - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Скоро ЦИК Азербайджана начнет процесс регистрации кандидатов на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что документы, необходимые кандидатам, готовы.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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