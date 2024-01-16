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На избирательных участках на освобожденных территориях Азербайджана созданы все условия

Политика Материалы 16 января 2024 15:53 (UTC +04:00)
На избирательных участках на освобожденных территориях Азербайджана созданы все условия

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Представители Администрации Президента Азербайджанской Республики и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провели осмотр избирательных участков, созданных на освобожденных от оккупации территориях в Агдере, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, Агдаме, Физули, Губадлы, Зангилане, Джебраиле, Ходжавенде, Ходжалы и Ханкенди для изучения состояния подготовки к внеочередным президентским выборам. В ходе осмотра были проведены обсуждения с председателями участков по подготовке к выборам.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, для проведения избирательного процесса в полностью прозрачных и демократичных условиях все избирательные участки оснащены необходимыми техническими и методическими средствами, пожарной безопасностью, бесперебойной связью и электроэнергией. Для того чтобы граждане могли свободно делать свой выбор, установлены кабины для голосования, распределены по участкам урны для голосования и необходимое инвентарное оборудование, вывешены списки избирателей и информационные щиты. На избирательные участки были доставлены ультрафиолетовые лампы и другие необходимые средства. Определены места для секретаря и членов, а также наблюдателей, которые будут следить за выборами. На территории избирательных участков определены соответствующие места для проведения предвыборной агитации и размещения агитационных материалов на досках.

Отметим, что президентские выборы, назначенные на 7 февраля, впервые пройдут на всей территории Азербайджана. Для этого в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре было создано 26 избирательных участков.

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