Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перешло к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Председательство в Азиатской парламентской ассамблее на два года перешло к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Trend, председательство перешло к Азербайджану на XIV пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что Милли Меджлис принимает на себя председательство в Азиатской парламентской ассамблее сроком на два года.

Она подчеркнула, что принять председательство от братской Турции – большая гордость.

С.Гафарова отметила, что сегодня гуманитарные кризисы, конфликты, бедность, изменение климата, рост дискриминации, расизм, ксенофобия и исламофобия также негативно влияют на азиатский регион.

"Надо признать, что все эти вызовы можно решить коллективно, только совместными усилиями, а не поодиночке. Это также относится к миру, безопасности, стабильности и устойчивому развитию в нашем регионе. Учитывая природные, человеческие ресурсы, достижения в различных сферах, считаю, что у нашего региона достаточно возможностей, чтобы справиться с этими вызовами.

География, демография, культурное и религиозное разнообразие азиатского региона не разделяют наши страны и народы. Напротив, это разнообразие обогащает и сближает их. Азии есть много чего предложить с точки зрения сотрудничества, диалога и солидарности. В этом смысле Азиатская парламентская ассамблея является важной многосторонней платформой для этих целей", - добавила спикер Милли Меджлиса.

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