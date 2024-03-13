Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в уставы двух агентств

Политика Материалы 13 марта 2024 17:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в уставы двух агентств

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Устав Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и "Устав Государственного агентства экологической экспертизы", сообщает в среду Trend.

Согласно указу, в пункт 5.4 "Устава Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и пункт 5.4 "Устава Государственного агентства экологической экспертизы" добавлено второе предложение следующего содержания:

"Из средств, оставшихся в распоряжении агентства, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам и выдачу премий сотрудникам министерства".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости