Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в уставы двух агентств

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Устав Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и "Устав Государственного агентства экологической экспертизы", сообщает в среду Trend.

Согласно указу, в пункт 5.4 "Устава Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и пункт 5.4 "Устава Государственного агентства экологической экспертизы" добавлено второе предложение следующего содержания:

"Из средств, оставшихся в распоряжении агентства, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам и выдачу премий сотрудникам министерства".