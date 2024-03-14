Глобальный порядок больше не работает - официальный представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Глобальный порядок больше не работает.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступения на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума заявил заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

"Наша тема - восстановление раздробленного мира. Весь мир страдает от слабого управления и институтов. Причины раздробления мира - безнаказанность, слабое управление и отсутствие мира. Концепция установления мира во всем мире должна быть перестроена. Из Баку я заявляю, что мы должны вести переговоры не для замораживания сложившейся ситуации, а для ее разрешения. Глобальный порядок больше не работает. Мы уже живем в новой эре", - добавил М.А.Моратинос.

Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

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