Замгенпрокурора Казахстана находится с рабочим визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Казахстана Жандосом Умиралиевым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, делегация примет участие в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств, которая состоится в Баку.

Было отмечено, что в ходе двусторонней встречи Кямран Алиев подчеркнул важную роль взаимного доверия и диалога между главами Азербайджана и Казахстана в развитии связей между двумя странами в различных сферах, создании новых возможностей для сотрудничества. Было подчеркнуто, что еще одним показателем братства двух народов стало открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в освобожденном от оккупации Физулинском районе.

Также генпрокурор Азербайджана отметил высокий уровень сотрудничества между прокуратурами и правоохранительными органами двух стран, как и во всех сферах, и выразил уверенность в том, что контакты в правовой сфере будут успешно продолжены и в дальнейшем.

Говоря о предстоящем проведении в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, являющейся одним из самых престижных международных мероприятий в мире, он подчеркнул, что это в очередной раз свидетельствует о большом доверии и уважении стран мира к Азербайджану. Был отмечен растущий авторитет страны в мировом масштабе.

Кямран Алиев также сказал, что с 29 сентября по 2 октября текущего года в Азербайджане пройдут 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, в связи с чем направлено приглашение казахстанскому коллеге Берику Асылову.

Выразив благодарность за теплый прием, Жандос Умиралиев отметил высокий уровень существующих отношений между двумя странами и поддержку народами друг друга.

Заместитель генерального прокурора Казахстана подчеркнул важность пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств и выразил уверенность в том, что плодотворная взаимная деятельность будет успешно продолжена и в дальнейшем, говорится в сообщении ведомства.

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