В современную эпоху актуальность глобальных экологических проблем еще больше возросла - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В современную эпоху актуальность глобальных экологических проблем еще больше возросла.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на пятисторонней встрече генеральных прокуроров прикаспийских государств в Баку.

К.Алиев подчеркнул, что страны мобилизовали свои усилия в этом направлении.

"Каспийское море является общей ценностью наших государств, оно исторически сыграло свою роль в развитии наших народов. Сохранение и передача будущим поколениям его природы и биоразнообразия - наш моральный долг. Уверен, что проводимые сегодня дискуссии будут полезны с точки зрения охраны окружающей среды в нашем регионе, особенно с точки зрения усиления мер по борьбе с преступностью, послужат укреплению дальнейшего сотрудничества в этой области", - добавил К.Алиев.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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