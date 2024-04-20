Чудо, созданное под руководством великого лидера Гейдара Алиева - Байкало-Амурская магистраль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Trend представляет статью о Байкало-Амурской магистрали, самом масштабном логистическом проекте своего времени.

Строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ), соединяющей Сибирь и Дальний Восток, напрямую связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Реализация этого грандиозного проекта, создающего условия для использования природных ресурсов Сибирского и Дальневосточного регионов, их доставки на территории, где они необходимы, и, самое главное, для возрождения жизни в этом регионе, а также являющегося самым коротким маршрутом между странами Тихоокеанского региона и Европы общей протяженностью 4324 километра, является прямым результатом беспрецедентного и напряженного труда общенационального лидера Гейдара Алиева.

Для своего времени этот проект казался невозможным. Неблагоприятный суровый климат Сибири и Дальнего Востока, сложное геологическое строение территорий создавали ряд больших трудностей.

Предусматривалось создание вдоль магистрали новых городов и поселков, железнодорожных станций, а также другой инфраструктуры.

Еще одним примечательным аспектом было привлечение к строительству магистрали всех союзных республик СССР. Была определена задача каждой республики в этом огромном строительстве.

Азербайджану было поручено строительство поселка на 210-м километре магистрали. Населенный пункт должен был называться Улькан. Как отмечалось, проект поселка был разработан азербайджанскими архитекторами. Тысячи молодых и энергичных азербайджанцев присоединились к этой уникальной инициативе и отправились в Сибирь.

Проект был настолько значимым, что для отличившихся в его строительстве даже была учреждена медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали".

Возглавлявший в те годы Азербайджан Гейдар Алиев проявлял большой интерес к деятельности азербайджанцев, участвовавших в строительстве магистрали и прибывших на эти территории в начале 1975 года в качестве первого строительного отряда.

После назначения первым заместителем председателя Совета Министров СССР, членом Политбюро ЦК КПСС великий лидер Гейдар Алиев стал председателем Государственной комиссии по строительству Байкало-Амурской магистрали.

Без сомнения, в ходе строительных работ возникали и трудности. Во многих местах пути должны были пролегать через болота, лесные массивы. Приток грунтовых вод в вырытые тоннели ставил строителей перед серьезными трудностями.

С целью ускорения строительства Байкало-Амурской магистрали великий лидер Гейдар Алиев 3-10 июня 1984 года находился в поездке по региону, где встретился с рабочими и специалистами, осмотрел строительные объекты. 5 июля на заседании Политбюро ЦК КПСС был заслушан его доклад о строительстве БАМа.

Фактически, эту поездку также можно считать поворотным моментом в строительстве БАМа. Это был первый визит представителя высшей элиты и руководителя на уровне Политбюро во время строительства Байкало-Амурской магистрали. Представители министерства и соответствующего комитета, сопровождавшие Гейдара Алиева в той поездке, были свидетелями того, какое большое внимание он уделял качеству работ в строительстве, беседовал со строителями, интересовался их проблемами.

Эта забота еще больше вдохновляла строителей, работавших в тяжелых условиях и сталкивавшихся со множеством трудностей, способствовала увеличению темпов работы. То, как Гейдар Алиев, член Политбюро, продвигался в небезопасных условиях по 7-километровому тоннелю по колено в воде, а за ним следовали и приехавшие вместе с ним представители, стало неожиданным, и было встречено с восторгом.

«Мы несколько раз докладывали в Политбюро о ходе строительства БАМа. Гейдар Алиев неоднократно бывал на строительном объекте. Были и те, кто ему мешал, противодействовал. Некоторые считали, что необходимо построить однопутную дорогу. Гейдар Алиев давал всем своим оппонентам обоснованные ответы, отстаивал свою точку зрения. Он вообще был принципиальным человеком... На мой взгляд, он внес большой вклад в развитие народного хозяйства не только Азербайджана, но и всего СССР», - рассказывал позже председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совета министров Николай Байбаков.

Строительство БАМа, которое непосредственно курировал великий лидер Гейдар Алиев, отличалось своими трудностями, будучи проектом, не имеющим аналогов в мире по масштабам.

В период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном на 210-м километре магистрали, строительство которой получило широкие масштабы, азербайджанцами была построена станция Улькан, а вокруг нее поселок Улькан. Строительство этого поселка осуществлялось под непосредственным контролем великого лидера.

Добавим, что первый строительный отряд из Азербайджана прибыл на эти территории в начале 1975 года. В то время у поселка Улькан было только название. Теперь же эти места изменились до неузнаваемости. Строительство с участием азербайджанцев железнодорожной линии протяженностью 209 километров было завершено на 2 месяца раньше предусмотренного срока.

Заслуженный инженер, главный инженер и конструктор проекта "Ангоя" Тайяр Гусейнли отмечает в своих воспоминаниях:

«Шло строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Наша республика успешно построила на БАМе поселок Улькан вместе с железнодорожным вокзалом. Потом нашей республике было доверено построить и вторую станцию – Ангоя. Проект Улькана был целиком разработан нашим институтом, проект "Ангоя" был разработан и утвержден в новосибирском проектном институте "Сибгипротранс". Нашей республике было поручено строительство станции на основе этого проекта. Великий лидер Гейдар Алиев в эти годы занимал пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР, и руководство строительством БАМа было возложено непосредственно на него. Стало известно, что по указанию ЦК КП Азербайджана вокзал станции "Ангоя" и ряд общественных зданий поселка будут построены в стиле азербайджанского классического национального зодчества. Нам всем было ясно, что это прямое поручение гениального сына Азербайджана Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что в 1984 году Байкало-Амурская магистраль была введена в эксплуатацию, строительные работы продолжались, прокладывались новые маршрутные линии. Ввод в эксплуатацию 40 лет назад станции "Ангоя", построенной азербайджанскими строителями, стал настоящим праздником как для строителей, так и для местных жителей.

18 июля 2008 года состоялась торжественная церемония по случаю присвоения имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева вокзалу на станции Ангоя Восточно-Сибирской железной дороги, была открыта памятная доска, посвященная великому лидеру».

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