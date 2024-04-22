Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются - депутат

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией имеют долгую историю, и сегодня эти отношения динамично развиваются.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Афет Гасанова.

Она отметила, что Россия была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана

"Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены на основании соответствующего протокола, подписанного 4 апреля 1992 года в Баку. В 1992 году начали свою деятельность посольства Азербайджана в России и России в Азербайджане. После прихода к руководству страной общенационального лидера Гейдара Алиева был достигнут важный прогресс в развитии отношений с Россией. Великий лидер Гейдар Алиев заложил основы стратегического партнерства между двумя странами. В последующий период была сформирована значительная политическая и правовая база для установления тесных дружественных связей стран. На сегодня между двумя странами подписано 263 документа, охватывающих политическую, военно-техническую, экономическую (торговую, инвестиционную, финансовую, топливно-энергетическую, транспортную), научную, культурную сферы, обеспечение прав соотечественников и другие сферы.

Одним из важных документов, подписанных между двумя странами, является Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанная 22 февраля 2022 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Эта декларация предполагает дальнейшее развитие взаимоотношений на основе международного права и национальных интересов двух стран. Она полезна не только для двух стран, но и для всего региона в целом и дает дополнительные гарантии экономического развития, обеспечения мира и безопасности в регионе", - сказала Афет Гасанова.

Она отметила, что большое значение в развитии отношений между двумя странами имеют взаимные визиты руководителей стран. "На сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил 52 официальных и рабочих визита в Россию, в рамках которых между двумя странами были подписаны важные документы. На дальнейшее развитие связей между двумя странами большое влияние оказывают также существующие между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отношения дружбы. Не случайно, поздравляя Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, Президент Владимир Путин особо подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Конечно, такие искренние и доверительные отношения между главами государств также важны для того, чтобы народы жили в мире, безопасности и процветании", - добавила депутат.

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