Азербайджано-российские отношения - пример стратегического союзничества - комментарий

БАКУ /Trend/ - Как известно, отношения между Азербайджаном и Россией имеют многовековую историю, и сегодня эти отношения динамично развиваются. Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены на основании соответствующего протокола, подписанного 4 апреля 1992 года в Баку. В 1992 году начали действовать посольства Азербайджана в России и России в Азербайджане.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эмин Гаджиев, Азербайджан, являющийся ведущим государством Южного Кавказа, уделяет особое внимание вопросам сотрудничества со странами мира и региона и успешно продолжает сбалансированный внешнеполитический курс.

"Наша страна признана надежным партнером в современной системе международных отношений и завоевала большое доверие среди стран мира. Геополитические субъекты, выступающие в качестве центров силы в мировой политике, высоко оценивают активную роль Азербайджана в системе международных отношений и успешный внешнеполитический курс страны", - сказал он.

Депутат отметил, что одной из стран, с которой Азербайджан сотрудничает на высоком уровне, является Россия. 4 апреля 1992 года были установлены дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Основным документом, формирующим правовую базу двусторонних отношений, стал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанный 3 июля 1997 года. Он напомнил, что официальный визит великого лидера Гейдара Алиева в Россию со 2 по 4 июля 1997 года по приглашению руководителя этой страны Бориса Ельцина сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Гаджиев подчеркнул, что регулярные встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным, дискуссии по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня вносят исключительный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Он отметил наличие достаточной обширной договорно-правовой базы между Азербайджаном и Россией. "Между нашими странами подписано 263 документа, охватывающих различные сферы. Более 45 из этих документов относятся к экономической сфере. Следует отметить, что в азербайджанском экспорте ненефтяных продуктов Россия занимает первое место. С целью стимулирования азербайджанского экспорта в Россию, при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, нашего посольства в России и Торгового представительства в России также реализуются различные проекты. Одним из форматов, играющих важную роль в расширении азербайджано-российских экономических отношений, являются региональные форумы. Форум, координируемый министерствами двух стран, проводится ежегодно. В целом за последние годы двусторонние торгово-экономические связи и инвестиционное сотрудничество постоянно развиваются", - добавил депутат.

По его словам, гуманитарные и культурные связи между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией регулируются программами сотрудничества в указанных сферах.

"Существуют двусторонние соглашения и договоры, программы сотрудничества и протоколы о сотрудничестве между министерствами, которые регулируют практически все аспекты гуманитарных и культурных отношений между двумя странами. В наших отношениях с Россией большое значение придается укреплению общего образовательного и культурного пространства. Возможности обучения на русском языке представлены в 14 из 20 высших учебных заведений, подведомственных министерству науки и образования. В культурной сфере взаимодействие также развивается как приоритетное для обоих государств. В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева в различных городах России была проведена серия мероприятий. Эти мероприятия были организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иваново, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Астрахани и ряде других городов России. В России всегда помнят и чтят память великого лидера Гейдара Алиева. Память о великом лидере навечно не только в сердцах нашего народа, но и народов других стран бывшего Советского Союза. Большие успехи, достигнутые за эти годы между двумя странами, вселяют уверенность в том, что дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений и впредь будет способствовать поддержанию мира и взаимопонимания в нашем регионе, а также во всем мире", - подчеркнул депутат.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, Азербайджан всегда придавал особое значение развитию взаимоотношений с Россией.

"В результате успешной политики, проводимой руководителями двух стран, азербайджано-российские отношения сегодня носят характер стратегического партнерства. Динамика развития двусторонних отношений стран достаточно положительная. Стороны заинтересованы в повышении уровня развития взаимодействия по всем направлениям.

В настоящее время две страны имеют тесные связи в экономической, политической, культурной сферах. Из года в год торговый оборот между странами растет, обе страны проявляют очень большой интерес к развитию экономического сотрудничества. Успешно реализуются 7 дорожных карт между Азербайджаном и Россией, охватывающих большинство сфер экономики и гуманитарной области", - отметил депутат.

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