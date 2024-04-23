Никол Пашинян принимает условия Азербайджана – взгляд из США на перспективы мира между Баку и Ереваном

19 апреля однозначно стало знаковой датой в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. По результатам двусторонних контактов Армения согласилась передать Азербайджану ранее оккупированные села в Газахском районе. Решение вопроса, поднятого Азербайджаном еще в 2020 году о начале процесса делимитации именно с Газахского района, стало очередным триумфом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Как считает преподаватель Высшей школы Военно-морского флота США, эксперт по внешней политике Бренда Шаффер, в Ереване, наконец, начали осознавать необходимость предпринятия конкретных шагов для улучшения отношений с Азербайджаном.

"Согласие Армении уйти из четырех оккупированных ею азербайджанских деревень свидетельствует о том, что Ереван теперь согласен с установлением границ по принципу территориальной целостности, основанному на границах советской эпохи. Этот шаг со стороны Армении свидетельствует о прогрессе в направлении заключения мирного договора или ряда соглашений о нормализации отношений", - отметила она.

И, действительно, сегодня Баку и Ереван как никогда близки к подписанию мирного договора. Интенсивная работа, проводимая Азербайджаном во всех направлениях, приносит свои плоды, а Армения демонстрирует ответную реакцию.

Экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза по этому поводу сказал, что уже премьер-министр Пашинян объявил народу, что Армения должна вернуть эти четыре села Азербайджану и что это правильный ход.

"Это пример того, как премьер-министр Пашинян демонстрирует свою приверженность мирному договору и соглашению о делимитации границы с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян привержены достижению мирного соглашения и этот процесс набирает обороты", - добавил он.

Пожалуй одним из ключевых аспектов этих договоренностей стал тот факт, что Баку и Ереван достигли прогресса без какого-либо вмешательства третьих сторон. А ведь Азербайджан с первых дней начала урегулирования утверждал, что все возникающие вопросы с Арменией должны решаться в двустороннем порядке. Никол Пашинян видимо теперь понимает, что ни Вашингтон, ни Брюссель, не способны принести мир на Южный Кавказ.

Конечно, и в ЕС, и в США поприветствовали достигнутые между Баку и Ереваном договоренности. В этой связи Бренда Шаффер справедливо отметила, что до сих пор со стороны Запада проводилась дискриминационная политика в отношении территориальной целостности Азербайджана.

"Отрадно видеть, что США и Европа признают право Азербайджана на территориальную целостность, и что прежней политике в этом отношении положен конец", - сказала она.

Нельзя конечно игнорировать присутствие наблюдателей ЕС на пока еще условной азербайджано-армянской границе и колоссальное давление, которое оказывается на Армению, особенно со стороны Франции. Пока армянский премьер пытается таким образом развернуть политический курс страны, особого продвижения по мирному соглашению с Азербайджаном не было. Однако пропаганда Парижа о том, что Азербайджан якобы планирует нападение на Армению, имеет к ней территориальные претензии, уже абсолютно опровергнута. Как отвечать теперь перед Макроном, и что делать с сотней европейцев на границе, решать Николу Пашиняну.

Армении необходимо самостоятельно определить, в каком направлении она хочет развивать свою политику и экономику. Однако важно помнить, что затягивание мирного процесса с Азербайджаном будет продолжать препятствовать ее реинтеграции в ключевые транзитные, энергетические проекты в регионе - чего и хочет добиться Ереван.

По мнению Бренды Шаффер, экономические выгоды для Армении с заключением мира с Азербайджаном очевидны.

"До сих пор Армения сопротивлялась разблокированию транзитной инфраструктуры. Ирония заключается в том, что Армения больше всего выиграет от открытия торговли в регионе. Армения может получить выход к Центральной Азии. Вероятно, если Армения и Азербайджан добьются значительного прогресса в достижении мирного соглашения, Турция также откроет свою границу для торговли с Арменией. Это создаст много возможностей для страны", - подчеркнула Шаффер.

Положительные сигналы из Еревана становятся все более заметными. Осознание того, что без заключения мирного договора с Азербайджаном нельзя рассчитывать на расширение торговых связей или доступ к западным и восточным рынкам, а также на обеспечение элементарной стабильности, кажется, наконец дошло и до Еревана.

Как отметил экс-посол Мэтью Брайза, при сохранении Ереваном текущего политического курса, мирный договор может скоро стать реальностью.

"В декабре прошлого года был сделан большой шаг, когда обе стороны достигли соглашения не только об обмене пленными, но и о продолжении мирного процесса", - напомнил Брайза, подчеркнув необходимость продолжения таких позитивных шагов.

В последнее время, где бы ни выступал Никол Пашинян - с западными партнерами, президентом Казахстана или перед своим парламентом - он заявляет о готовности Армении к скорейшему урегулированию всех вопросов с Баку. Однако стоит учитывать непостоянство его заявлений и действий. Ведь за четыре года, минувших с окончания Второй Карабахской войны, реального прогресса в подписании мирного договора не достигнуто. Видимо, Никол Пашинян считает, что лучше поздно, чем никогда.

Пока Армения определится со своим следующим шагом, Азербайджан будет продолжать одерживать одну победу за другой. Восстановление полного суверенитета страны в сентябре 2023 года, вывод российских миротворцев, а теперь и возвращение контроля над четырьмя селами – без единого выстрела, исключительно путем мирных переговоров – все это и есть результат дальновидной, последовательной политики Президента Ильхама Алиева.

Для Еревана должно стать очевидным, что нет лучшего решения, чем условия, предлагаемые Баку.

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