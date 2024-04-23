Отмечается годовщина создания погранично-пропускного пункта "Лачин" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отмечается годовщина создания погранично-пропускного пункта "Лачин" на государственной границе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Было отмечено, что 23 апреля прошлого года подразделениями Госпогранслужбы на суверенных территориях Азербайджана, в начале дороги Лачин-Ханкенди, был установлен пункт пропуска "Лачин" через государственную границу.

На вновь созданном КПП была проведена церемония поднятия азербайджанского флага, о чем было доложено Президенту Азербайджанской Республики, победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

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