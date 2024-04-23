Армения должна воспользоваться возможностью и выбрать правильный путь – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Армения должна воспользоваться представившейся возможностью и выбрать правильный путь.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов при возвращении из Ирака.

"Пора отложить в сторону необоснованные претензии, озвучиваемые из года в год. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями, а не вымышленной историей. Теперь и Пашинян это понимает. Историки занимаются тем, что происходило в историческом прошлом. Мы с самого начала очень открыто говорили об этом вопросе и сказали, что можем открыть наши архивы", - сказал глава государства.

Он добавил, что пришло время создавать новые дорожные карты на реальной основе.

"Я надеюсь, что армянская диаспора выйдет из поработившей ее тьмы и выберет путь к новым начинаниям для светлого будущего. Она должна воспользоваться этим, пока есть возможность. Как вы видите, в этом процессе не только диаспора, но и многие агитаторы пытаются повлиять на Армению. Мы знаем об этом. Мы также периодически делали предупреждения. Я надеюсь, что Армения выберет правильный путь и начнется новая эра", - сказал Р.T.Эрдоган.

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