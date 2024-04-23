Президент Ильхам Алиев: COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Со времени нашей последней встречи все события развиваются в позитивном русле, будь то процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или делимитация границ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Говоря о важности проведения COP29 в Азербайджане, глава государства отметил: «COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану».