Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем очень тесные партнерские отношения со странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении

БАКУ /Trend/ - Мы были приглашены на некоторые мероприятия ЕврАзЭС на уровне президента и премьер-министра.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Напомнив о том, что однажды участвовал в мероприятии ЕврАзЭС в качестве почетного гостя, глава государства отметил: «Азербайджан поддерживает очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении».