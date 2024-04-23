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Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем очень тесные партнерские отношения со странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении

Политика Материалы 23 апреля 2024 14:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем очень тесные партнерские отношения со странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы были приглашены на некоторые мероприятия ЕврАзЭС на уровне президента и премьер-министра.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Напомнив о том, что однажды участвовал в мероприятии ЕврАзЭС в качестве почетного гостя, глава государства отметил: «Азербайджан поддерживает очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении».

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