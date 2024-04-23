Президент Ильхам Алиев: Мы рассматриваем наше председательство в COP29 как возможность внести собственный вклад в решение самых актуальных вопросов на глобальном уровне

БАКУ /Trend/ - Мы рассматриваем наше председательство (в COP29 – ред.) не только как возможность продемонстрировать себя, представить свою страну.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Глава государства подчеркнул, что мы рассматриваем это (председательство Азербайджана в COP29 – ред.) как возможность внести собственный вклад в решение самых актуальных вопросов на глобальном уровне.