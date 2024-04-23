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Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Китаем расширяется в политической, экономической и транспортной сферах

Политика Материалы 23 апреля 2024 16:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Китаем расширяется в политической, экономической и транспортной сферах

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Наш подход к политике «одного Китая» хорошо известен нашим китайским партнерам. Китай же всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Это всегда было основой нашего сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«В настоящее время сотрудничество расширяется в политической, экономической и транспортной сферах», - подчеркнул глава государства, отметив, что неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и у него остались очень хорошие впечатления от этих встреч. Президент сказал, что эти встречи придают дополнительный импульс нашим отношениям.

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