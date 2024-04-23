Президент Ильхам Алиев: Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным

БАКУ /Trend/ - Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Глава государства добавил, что достижение соглашения по базовым принципам также рассматривается как вариант. А в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений. «К тому времени проект соглашения даже может быть готов. Считаю, что для этого обе стороны должны просто работать от души», - отметил глава государства.