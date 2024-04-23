Президент Ильхам Алиев: Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать

БАКУ /Trend/ - Считаю, что если мы положим конец многолетнему конфликту между Азербайджаном и Арменией и подпишем мирное соглашение, все, что вы сказали, может стать реальностью в ближайшем будущем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать. Вы упомянули энергетический сектор и точно определили потенциал трех стран. Да, все верно. Если добавить к этому сотрудничество между, к примеру, Азербайджаном и Грузией в сфере природного газа, то увидим, что оно также взаимовыгодно», - отметил глава государства.