Президент Ильхам Алиев: Доходы от нефти и газа были использованы для решения проблем с безработицей и бедностью

БАКУ /Trend/ - Что касается устойчивого развития и энергетики, думаю, что наши экономические показатели и социальные программы это наглядно показывают. Обеспечив справедливое распределение доходов от нефти и газа, мы использовали их для решения проблем с безработицей и бедностью.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«В начале нашего сотрудничества в области энергетики и получения первых доходов уровень бедности в Азербайджане был близок к 50 процентам, каждый второй человек был бедным. Среди беженцев этот показатель составлял более 75 процентов. Можете представить себе ситуацию. Сейчас мы снизили этот уровень до 5 процентов. То же касается и безработицы», - добавил глава государства.