Президент Ильхам Алиев: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас

БАКУ /Trend/ - Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Подчеркнув, что эти страны делают это открыто, глава государства отметил: «Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьёзную угрозу для себя, нам придётся принимать серьезные меры».