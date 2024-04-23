Германия поддерживает Азербайджан и Армению на пути к достижению прочного мира

БАКУ /Trend/ - Германия поддерживает Азербайджан и Армению на пути к достижению прочного и справедливого мира.

Как передает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

"На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный знак. Это еще один видимый шаг на пути к миру. Мы поддерживаем стороны на пути к достижению прочного и справедливого мира", - говорится в публикации.

Отметим, что служба заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева ранее сообщила, что 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

Также сообщалось, что сегодня в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.