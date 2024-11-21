Морские спецназовцы Азербайджана участвуют в учениях SAT-SAS-2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2024 год, в Турции проводятся совместные учения SAT-SAS-2024 с подразделениями подводного штурма и подводной обороны военно-морских сил Азербайджана и Турции.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе совместных учений на военно-морской базе Аксаз в городе Мармарис Турецкой Республики морские спецназовцы с высоким профессионализмом выполнили задачи по захвату кораблей.

"В последующие дни учений, согласно плану, подразделения специального назначения обеих стран будут выполнять задачи по отработке тактики сухопутных и морских боев, выполнению спуска с вертолёта, захвату условной прибрежной территории, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Отметим, что совместные учения будут продолжаться до 29 ноября",- говорится в сообщении ведомства.

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