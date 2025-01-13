Посольство Турции о сроках начала деятельности нового посла в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Информация о прибытии в Баку и начале деятельности нового посла Турции Бирола Акгюна не соответствует действительности.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Было отмечено, что новоназначенный посол приступит к работе в феврале.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Бирол Акгюн уже находится в Баку и приступил к исполнению своих полномочий.

Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.

14 декабря прошлого года завершился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи.

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