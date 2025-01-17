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Ираклий Кобахидзе: Азербайджан для нас не только ценный друг, но и надежный партнер и братская страна

Политика Материалы 17 января 2025 17:46 (UTC +04:00)
Ираклий Кобахидзе: Азербайджан для нас не только ценный друг, но и надежный партнер и братская страна
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Экономический аспект азербайджано-грузинских отношений также очень важен. Вы уже мудро отметили стратегическое партнерство наших стран. Эти проекты имеют стратегическое и экономическое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один.

«Очень важно, чтобы такие проекты были постоянными, чтобы появлялись новые проекты. Как я уже отметил, Азербайджанская Республика для нас не только ценный друг, но и надежный партнер и братская страна. В наших интересах углублять эти связи, и мы придаем этим отношениям большое значение», - подчеркнул премьер-министр.

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