БАКУ /Trend/ - Пока в Баку проходит судебный процесс над обвиняемыми в преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении, журнал Le Figaro оказывается втянутым в очередной скандал. Предоставив платформу Мураду Папазяну и Ара Тораняну — фигурам, связанным с армянскими экстремистскими группировками, — французский еженедельник фактически закрепил за собой роль рупора националистической пропаганды, отказавшись даже от видимости журналистской честности.

В своей статье La Gazette du Caucase разоблачает как этические, так и фактологические изъяны редакционной политики Le Figaro. По мнению La Gazette, издание превратилось в бастион "журналистики мнений", где сенсационность и однобокие нарративы, рассчитанные на радикальные круги армянской диаспоры, поставлены выше объективности.

Центральным объектом критики стал опубликованный в Le Figaro текст, который La Gazette называет "пропагандой в чистом виде". В ходе десятилетнего конфликта именно азербайджанцы подвергались жестоким преступлениям, таким как Ходжалинская резня 1992 года или бомбардировка Гянджи в 2020 году, что получило широкое международное осуждение. Напротив, нет никаких доказательств того, что азербайджанские силы когда-либо целенаправленно атаковали армянское гражданское население. Однако Le Figaro предоставляет свои страницы для материалов, которые переворачивают историю, изображая Азербайджан агрессором, а десятилетия армянской оккупации и этнических чисток — как нечто оправданное.

Кроме того, La Gazette акцентирует внимание на абсурдности трактовки недавнего освобождения азербайджанских территорий как акта "этнической чистки". Так называемая "республика арцах" никогда не была признана даже Арменией. Тем не менее почти 30 лет армянские вооруженные формирования удерживали эти регионы, вынудив около миллиона азербайджанцев покинуть свои дома. Представлять мирное освобождение Ханкенди как насильственную чистку, по мнению La Gazette, одновременно "смехотворно и трагично", а также является оскорблением для настоящих жертв этнической чистки, которые до сих пор ждут справедливости.

Авторы публикации, Мурад Папазян и Ара Торанян, не являются беспристрастными комментаторами. Их деятельность давно связана с экстремистскими организациями. Папазян, член Армянской революционной федерации (партии дашнаков), известен своей поддержкой насилия как метода достижения политических целей.

Не менее скандален и послужной список Тораняна. Бывший лидер Армянского национального движения, политического крыла террористической группировки АСАЛА, он был связан с организацией, ответственной за многочисленные теракты, включая взрыв в аэропорту Орли во Франции в 1983 году. Хотя впоследствии он формально дистанцировался от АСАЛА, La Gazette отмечает, что его экстремистские взгляды остаются неизменными, а его влияние только усилилось благодаря тесным связям с политическими элитами Франции, включая президента Эммануэля Макрона.

Предоставив таким фигурам, как Папазян и Торанян, платформу, Le Figaro сознательно отказался от журналистских принципов. La Gazette особо выделяет Жан-Кристофа Бюиссона, заместителя главного редактора журнала, который, по ее мнению, превратил Le Figaro в "пропагандистский рупор". История Бюиссона, связанная с поддержкой ультраправых и националистических идей, только усиливает опасения, так как он использует свое влияние для легитимизации армянских сепаратистских нарративов и подавления альтернативных точек зрения.

Публикация подобного провокационного материала в Le Figaro служит очередным доказательством упадка французской журналистики. Сотрудничая с экстремистами и распространяя искаженные факты, издание не только нарушает профессиональные стандарты, но и подрывает усилия по установлению мира и примирения в регионе. Как справедливо отмечает La Gazette du Caucase, подобное вырождение журналистики заслуживает только презрения.