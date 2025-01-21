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Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле (ФОТО)

Политика Материалы 21 января 2025 19:32 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу.

Как сообщает во вторник Trend, в публикации говорится:

“Мои соболезнования, Турция! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!”

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле (ФОТО)
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