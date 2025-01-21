Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу.

Как сообщает во вторник Trend, в публикации говорится:

“Мои соболезнования, Турция! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!”