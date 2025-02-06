Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с прошедшими 29 января муниципальными выборами.

Обращения поступили из различных участковых избирательных комиссий окружных избирательных комиссий Билясуварского сельского избирательного округа № 69, Джалилабадского сельского избирательного округа № 72, Масаллинского сельского избирательного округа № 74 (2 обращения), Имишли-Саатлинского округа № 82, Бейлаганского районного округа № 83, Зардаб-Кюрдамир-Уджарского округа № 95, Гах-Шекинского округа № 113.

По требованию законодательства обращения возвращены в окружные избирательные комиссии для рассмотрения по существу.

Напомним, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.

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