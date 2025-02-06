На заседании ЦИК рассмотрены обращения кандидатов в члены муниципалитета в Имишли

БАКУ /Trend/ - Обращения кандидатов в члены муниципалитета Гаралар Имишлинского избирательного округа № 81 были рассмотрены своевременно и в соответствии с требованиями законодательства. Было принято решение о признании этих обращений необоснованными.

Как сообщает в четверг Trend, обращения были рассмотрены на состоявшемся сегодня в связи с прошедшими муниципальными выборами очередном заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана. В заседании также участвовали лица, подавшие обращения.

Напомним, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.

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