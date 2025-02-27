Захарова о закрытии «Русского дома» и редакции Sputnik в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие «Русского дома» и редакции Sputnik в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

«Мы находимся в контакте с азербайджанской стороной по этому вопросу. Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому вопросу. Для нас это действительно важный вопрос, думаю, что не менее важный и для Баку. Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения. Исходим из того, что наши партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться именно союзническим характером отношений России с Азербайджаном и воздержаться от нанесения ущерба двусторонним связям, многогранным связям между нашими странами и народами», - сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Захарова отметила, что российская сторона прекрасно понимает аргументацию.

«Да, действительно закон есть закон, никто не спорит. Но всегда можно найти взаимоприемлемые развязки и найти возможность для разрешения и урегулирования ситуации», - добавила она.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".

Позже представительство «Россия Сегодня» (Sputnik) в Азербайджане было ликвидировано. Они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента.