В Москве обсудили текущее состояние связей между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов 9 апреля посетил с рабочим визитом Москву.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

Было отмечено, что в рамках визита X.Халафов провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, помощником Президента этой страны Юрием Ушаковым, председателем комитета Совета Федерации по международным вопросам Григорием Карасиным, заместителями министра иностранных дел Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.

На встречах были обсуждены повестка председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), институциональное развитие СВМДА и его преобразование в международную организацию, в том числе план взаимодействия. Также было высоко оценено ведение конструктивного диалога между двумя странами на разных уровнях.

Была отмечена важность продолжения мер по развитию азербайджано-российских отношений, в том числе межпарламентских контактов. Подчеркнуто, что подписанная 22 февраля 2022 года "Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией" создает основу для долгосрочного сотрудничества.

В этом контексте было рассмотрено текущее состояние двусторонних отношений. В то же время была отмечена важность продолжения совместных усилий в области укрепления устойчивой стабильности и безопасной среды на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Встречи прошли в конструктивной и деловой атмосфере.

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