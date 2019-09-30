Одной из основных целей является направление госпрограмм на развитие молодежи в регионах — замминистра

30 сентября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках программ, которые могут положительно повлиять на занятость молодежи, мы организуем курсы для привлечения их к различным специальностям. Согласно требованиям, на базе Домов молодежи организуются курсы повышения квалификации, направленные на улучшение знаний языков и компьютерных навыков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, выступая на заседании Координационного совета Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр: нас ожидает еще более ответственный и напряженный - "олимпийский" год (ФОТО)
Общество 27 сентября 19:31
Эльмар Мамедъяров принял участие в заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру
Политика 25 сентября 21:10
Сразу в нескольких областях Казахстана отмечен рост экономики
Бизнес 14 августа 13:04
Состоялось первое заседание оргкомитета, созданного в связи с конкурсом "Восхождение"
Политика 31 июля 16:43
Агентство по развитию МСБ начнет сотрудничать с Ассоциацией МСП Швейцарии (ФОТО)
Общество 29 июня 11:15
YouthSpeak Forum объединил лидеров профессий и азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Социум 24 июня 10:48
Лента новостей
Члены ПНФА выдали своего лидера, создавшего и управлявшего «троллями» - Мушфиг Алескерли
Политика 17:02
Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:01
Совокупные активы всех банков Азербайджана превысили 30 млрд манатов
Финансы 16:57
В Тегеране заявили, что атака на объекты Саудовской Аравии не отразилась на экспорте Ирана
Иран 16:54
Бюджет Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии увеличен на 3%
Финансы 16:45
При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
ИКТ 16:42
Бюро обязательного страхования выплатило свыше 69 тыс. манатов
Финансы 16:38
Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:37
Вырос экспорт фруктов из Турции в Туркменистан
Турция 16:37