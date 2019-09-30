Одной из основных целей является направление госпрограмм на развитие молодежи в регионах — замминистра

БАКУ/Trend/ - В рамках программ, которые могут положительно повлиять на занятость молодежи, мы организуем курсы для привлечения их к различным специальностям. Согласно требованиям, на базе Домов молодежи организуются курсы повышения квалификации, направленные на улучшение знаний языков и компьютерных навыков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, выступая на заседании Координационного совета Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

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