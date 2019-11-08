Об основных причинах омоложения сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане

8 ноября 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время одной из основных причин омоложения сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане является употребление энергетических напитков, курение кальяна.

Об этом в пятницу сказала Trend директор НИИ кардиологии министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Гюльназ Дадашова.

По ее словам, раньше случаи инфаркта, гипертонии встречались у лиц старше 45-50 лет.

«Обычно, в связи с возрастным фактором, сердечно-сосудистые заболевания встречались у мужчин после 45, у женщин – после 50 лет. Но сейчас 28-30 летние молодые парни страдают от гипертонии. К нам даже обращаются 18-летние юноши в связи с повышением артериального давления. К сожалению, употребление молодежью энергетических напитков, курение кальяна, ведение нездорового образа жизни омолаживает сердечно-сосудистые заболевания в стране», - сказала Дадашова.

Он добавила, что если раньше основными причинами этих заболеваний указывались употребление спиртных напитков и курение сигарет, то сейчас в разы увеличилось число факторов, влияющих на образование сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют передачи негативного характера, фильмы ужасов. Например, среди больных, перенесших инфаркт, после просмотра таких передач, перед выпиской домой, наблюдались повторные инфаркты. Просмотр пожилыми, детьми, людей с больным сердцем таких передач неправильно. Необходимо шире информировать людей по данному поводу, чтобы они знали о факторах риска», - подчеркнула Гюльназ Дадашова.

Он также добавила, что в составе энергетических напитков, кроме кофеина, есть и другие токсичные вещества, консерванты, негативно влияющие на нервную систему человека.

«Эти вещества повышают кровяное давление, что в свою очередь увеличивает количество людей с гипертонией. Из-за наличия фактора стресса среди студентов, растет и число студентов-гипертоников. Если мы не хотим болеть, что должны быть более ближе к природе, употреблять натуральные пищу и напитки. Наряду с этим, люди должны проходить обследование у кардиолога не реже чем раз в год», - сказала Гюльназ Дадашова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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